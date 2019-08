Tagesausblick für 08.08.: DAX kann sich etwas erholen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach weiteren Kursverlusten am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas erholt. Allerdings konnte ein Großteil der Kursgewinne von zwischenzeitlich 1,5 Prozent nicht bis zum Handelsende gehalten werden. Die Unsicherheiten sind weiter allgegenwärtig. Die Sorgen um die Weltkonjunktur, die Brexit-Folgen und um die Auswirkungen geopolitischer Ereignisse halten an. Der Goldpreis konnte angesichts dieser Gemengelage am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Jahr 2013 wieder über 1.500 Dollar steigen.

Die Marktturbulenzen wegen des Handelskriegs mit China sind nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump nur ein kurzfristiges Phänomen. Das Absacken der Märkte sei erwartbar gewesen, er habe sogar größere Verluste erwartet, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. Langfristig würden die Börsenindizes jedoch viel höher steigen, als es ohne seine Politik möglich gewesen wäre, so Trump.

Unternehmen im Fokus

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Gewinnziele angehoben. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) geht Vorstandschef Markus Braun jetzt von 765 bis 815 Millionen Euro im Gesamtjahr aus. Bisher lag die Spanne jeweils um fünf Millionen niedriger. Im zweiten Quartal konnte Wirecard den Umsatz um 37 Prozent auf 643 Millionen Euro steigern, das operative Ergebnis legte um 36 Prozent auf 184,1 Millionen Euro zu. Netto verdiente der Zahlungsabwickler 131,4 Millionen Euro - ein Gewinnzuwachs von fast 57 Prozent. Für das kommende Jahr wird nun ein Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden Euro erwartet, nachdem bisher mehr als 3,0 Milliarden Euro in Aussicht gestellt wurden.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn fiel um 41 Prozent auf 484,8 Mio. Euro. Vor allem in dem Geschäft mit Antriebskomponenten verspürt Conti derzeit eine geringere Nachfrage nach Technik für den Verbrennungsmotor und drosselt daher in der Sparte seine Investitionen. "Für das zweite Halbjahr erwarten wir kein Nachlassen des Gegenwinds", sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer. Bereits im Juli hatte Continental seine Ziele für das Gesamtjahr gesenkt.

Wichtige Termine

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd

USA - Lagerbestände Großhandel Juni (endgültig)

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.748/11.850/12.033 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.620/11.549/11.527/11.416/11.300 Punkte

Der DAX erholte sich am Mittwoch zunächst, stoppte seine Aufwärtsbewegung aber bis auf den Punkte genau am Widerstand bei 11.748 Punkten. Dort drehte der Kurs wieder gen Süden ein. Der Index markierte ein neues Wochentief bei 11.559 Punkten, Folgeverkäufe blieben aber aus. Schlussendlich schloss der Index in etwas in der Mitte der Range der Vortage.

Unter 11.748 Punkten bleibt der DAX in bärischem Terrain. Ein Ausbruch darüber würde Kurspotenzial von rund 100 Punkten in Richtung des Widerstands bei 11.850 Punkten triggern. Auf der Unterseite bleibt dagegen das Gap bei 11.549 Punkten ein Thema, das es immer noch nicht vollständig geschlossen wurde. Weitere Abwärtsziele lassen sich bei 11.416 und 11.300 Punkten nennen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2019 - 07.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2014 - 06.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 5,16 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 6,01 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.08.2019; 17:52 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Funktionsweisen der HVB Produkte

