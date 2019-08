Die Deutsche Bank-Aktie markierte am 3. Juni bei 5,80 Euro ihr aktuelles Jahrestief und etablierte anschließend einen neuen Aufwärtstrend. Ihm gelang es, den Kurs bis zum 8. Juli wieder auf 7,49 Euro ansteigen zu lassen. Nach einer kräftigen Korrektur konnte der Kursbereich am 25. Juli durch den Vorstoß bis auf 7,39 Euro fast noch einmal erreicht werden. Seitdem neigt die Aktie allerdings wieder zur Schwäche. Eine besonders unangenehme Niederlage mussten die Käufer am Dienstag hinnehmen. Die an ... (Dr. Bernd Heim)

