Auch die Kunststofferzeuger in Deutschland setzen sich für saubere Flüsse, Seen und Meere ein. Sie arbeiten dafür unter anderem mit Wassersportverbänden, dem Team Kunststoff und der Messe Düsseldorf in der Initiative "Gemeinsam für mehr Gewässerschutz" zusammen. Daraus ist nun eine Kooperation bei der Cleanup Tour 2019 des Clean River Projects erwachsen, teilen beide Organisationen doch dieselbe Botschaft: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...