Beim Blick auf die Anleihemärkte zeigt sich die umgreifende Nervosität der Investoren. Im Fokus stehen heute unter anderem die Deutsche Telekom und Thyssen-Krupp.

In Europa und den USA hatten sich Anleger am Mittwoch zuversichtlich gezeigt. In den USA hellte sich die Stimmung zumindest im Handelsverlauf auf, obwohl viele Börsianer fürchten, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die Weltkonjunktur bremsen könnte.

Die Nervosität der Investoren ist spürbar. Mit bangem Blick schauen sie auch auf die Anleihemärkte. In den USA war der Renditevorsprung der dreimonatigen Staatsanleihen gegenüber den Papieren mit zehnjähriger Laufzeit so hoch wie seit mehr als zwölf Jahren nicht mehr. Üblicherweise verlangen Investoren für langfristige Anleihen mehr Zinsen als für kurzfristige. Dreht sich dieses Verhältnis um, spricht man von einer inversen Zinskurve - sie gilt an den Finanzmärkten als Warnsignal für eine kommende Rezession.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Aktienmärkte haben sich am Mittwoch von anfänglichen Kursverlusten größtenteils erholt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,1 Prozent tiefer auf rund 26.007 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 2884 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,4 Prozent auf 7863 rund Punkte. In Frankfurt erholte sich der Dax von den Kursverlusten der vergangenen Tage und schloss 0,7 Prozent höher auf 11.650 Zählern.

2 - Handel in Asien

Schnäppchenjäger haben japanische Aktien am Donnerstag auf ein kleines Plus nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage gehoben. Allerdings blieben Investoren wegen der Unsicherheit über die Folgen des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits zurückhaltend.

An der Tokioter Börse legte der Nikkei-Index bis zum Mittag 0,6 Prozent auf 20.637 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verharrte nahezu unverändert bei 486 Zählern. Dagegen legte die chinesische Börse in Shanghai um 0,7 Prozent zu.

3 - Deutsche Telekom blickt auf die Zukunft des US-Geschäfts

Wenn Konzernchef Timotheus Höttges an diesem Donnerstag die Halbjahreszahlen des Bonner Dax-Konzerns präsentiert, gerät das Zahlenwerk wohl eher zur Nebensache. Mit Spannung erwarten Beobachter stattdessen, wie der 56-Jährige den kürzlich unter Auflagen genehmigten ...

