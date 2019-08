Der Technologiekonzern S&T hat den Umsatz im 1. Halbjahr 2019 um rund 12 Prozent auf 473,8 Mio. Euro erhöht. Das Bruttoergebnis konnte in den ersten sechs Monaten 2019 um rund 13 Prozent auf 174,5 Mio. Euro gesteigert werden, was in einer Bruttomarge von 36,8% im ersten Halbjahr 2019 resultierte (Vj.: 36,6%). Das EBITDA steigerte sich im ersten Halbjahr 2019 um rund 21% auf 44,3 Mio. Euro, das Konzernergebnis nach Minderheiten um rund 12 Prozent auf 18,2 Mio. Euro. CEO Hannes Niederhauser: "In der Zukunft wollen wir uns nicht nur auf die "beste Technologie" verlassen, sondern noch schneller und effizienter werden. In den nächsten zwei Jahren werden wir daher das neue "PEC Programm" umsetzen, mit dem wir umfangreiche Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der ...

