Die seit Jänner im direct market plus der Wiener Börse gelistete Wolftank-Adisa führt eine Kapitalerhöhung durch. Es werden 60.000 neue auf den Inhaber lautenden Aktien zu einem Betrag von 30,00 Euro je Stück an Institutionelle ausgegeben. Die Gesellschaft holt sich somit 1,8 Mio. Euro. Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 1.171.000 Euro, eingeteilt in 1.171.000 stimmberechtigte Aktien.

