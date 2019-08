Nach einer kurzen Schwächephase konnten sich die europäischen Börsen wieder stabilisieren und fanden am Nachmittag den Weg in die Gewinnzone, der EuroStoxx 50 schloss mit einem Aufschlag von 0,6%, auch für die anderen großen europäischen Indices gab es Zuwächse in ähnlichem Ausmaß. Die Nervosität bleibt aber bestehen, momentan ist es für die Anleger eine Abwägung der Sorgen bezüglich einer globalen Abschwächung der Wirtschaft auf Grund der Handelsstreitigkeiten und der Hoffnung auf eine geldpolitische Entlastung durch die Notenbanken. Bei den Sektoren konnten die Chemiewerte 0,6% zulegen, angetrieben von den Kursgewinnen von Bayer und Lanxess . Der Pharma- und Agrarchemiekonzern und die ehemalige Tochter verkaufen ...

