Im Rahmen umfangreicher Tests im hauseigenen Labor wird das Zusammenspiel hochwertiger Stromversorgungslösungen in Verbindung mit Mainboards von AAEON, AS Rock, Avalue, Fujitsu und Perfectron sichergestellt. Aktuell stehen zwölf Formfaktoren zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Kunden passende Prozessoren, Speicherlösungen, Erweiterungskarten und Massenspeicher in Industrie-Qualität und Fixed BOM - inklusive persönlicher Vor-Ort-Beratung, Design-In-Unterstützung und Support aus Deutschland.

Mit der Performance des Q370-Express-Chipsatzes in Verbindung mit bis zu sechs Prozessor-Kernen, schnellem DDR4-RAM und den weiterentwickelten Grafik-Engines sind die neuen AAEON-Industrial-Mini-ITX-Mainboards MIX-Q370D1 beziehungsweise MIX-Q370A1 geeignet für grafikintensive und leistungsstarke Computing-Anwendungen. Die Anbindung schneller SSD/Flashspeicher erfolgt über m.2 PCIe Gen3x4. Zahlreiche I/O-Schnittstellen, darunter USB 3.1 Gen 2 und Intel Gigabit-LAN sowie Mehrfach-Grafikausgänge. Die beiden flach und robust aufgebauten Industrie-Mainboards sind zudem für den 24/7-Dauerbetrieb im Temperaturbereich von 0 bis +60 °C geeignet. Die Unterschiede der beiden Mainboards liegen einerseits in der spezifischen Schnittstellenausstattung und andererseits in der Art der Stromversorgung. Bicker Elektronik bietet im Bundle jeweils passende und geprüfte Stromversorgungslösungen mit internationalen medizinischen Sicherheitszulassungen an:

AAEON MIX-Q370A1 mit ATX-Netzteilen der MHG2-5X00G-B1-Serie

Das Mainboard MIX-Q370A1 ist für die ATX-Stromversorgung (+3,3, +5, +12, -12 V, +5 Vsb) ...

