++ Inflationsdaten aus Ungarn am Morgen ++ Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA ++ US-Lagerbestände beim Großhandel (endgültige Daten für Juni) ++09:00 Uhr | Spanien | Industrieproduktion09:00 Uhr | Ungarn | VPI-Inflation (Juli): Der Konsens legt nahe, dass das Preiswachstum in der ungarischen Wirtschaft im vergangenen Monat mit 3,4% im Jahresvergleich unverändert blieb. Ein Anstieg könnte die Erwartungen an höhere Zinsen verstärken. 14:30 Uhr | Kanada | Preisindex ...

