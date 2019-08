08.08.2019 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 13:33 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Herr Peter Haidenek, Polytec Group. Thema: Um die Automobilbranche steht es nicht gut, sagt Polytec CFO Peter Haidenek: "Was wir momentan sehen sind mit Sicherheit schon rezessive Tendenzen. Wir haben Umsatzrückgänge unserer Kunden in allen großen Märkten." Der Handelskrieg belastet, genauso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...