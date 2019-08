Auftrag für Börseneuling Frequentis: Im April 2019 vereinbarte das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz, vertreten durch den "Landesbetrieb Daten und Informationen (LDI)" und das "Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PPELT)" in Mainz, das Release-Upgrade des aktuell genutzten Frequentis-Systems für den landesweiten Leitstellenverbund in Rheinland-Pfalz (Deutschland). Damit ist das Land für alle künftigen Anforderungen an sicherheitskritische Leitzentralen bestens gerüstet. Bei Frequentis freut man sich über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem LDI. "Die Entscheidung unserer Kunden, seine Technologielandschaft in Zusammenarbeit mit Frequentis zu modernisieren, stellt einen wichtigen Vertrauensbeweis in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...