Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira) ist nach Aussage von Lanxess der weltweit größte Infrastruktur-Investor. Bayer und Lanxess haben am 6. August 2019, entsprechende Vereinbarungen mit Mira unterzeichnet. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Currenta managt und betreibt Infrastruktur, Energieversorgung und weitere wesentliche Dienstleistungen in den Chemieparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen und ist derzeit ein Gemeinschaftsunternehmen von Bayer (60 %) und Lanxess (40 %). Currenta wird, einschließlich eines von Bayer übertragenen Immobilienportfolios, vor Abzug der Nettoverschuldung und der Pensionsverpflichtungen mit einem Gesamtunternehmenswert von 3,5 Milliarden Euro bewertet.

Langfristige Dienstleistungsverträge mit Currenta

Bayer habe sich mit Mira auf langfristige Dienstleistungs- und Versorgungsverträge geeinigt. "Wir werden auch weiterhin eng mit der Currenta zusammenarbeiten", betonte Bayer-Vorstand Dr. Hartmut Klusik. Der 60-prozentige Anteil von Bayer an der Currenta hat einen Eigenkapitalwert von rund 1,17 Milliarden Euro (nach Abzug von Nettofinanzverschuldung und Pensionsverpflichtungen). Zusätzlich veräußert Bayer ein umfangreiches Paket von Liegenschaften und Infrastruktur für 180 Millionen Euro an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...