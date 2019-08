Die Deutsche Telekom kann vor der angepeilten Milliarden-Übernahme in den USA weiter auf ihr brummendes Geschäft in Nordamerika setzen. Vor allem die US-Mobilfunk-Sparte sorgte erneut für Schwung bei dem DAX-Konzern. Die T-Aktie -0,86% rutschte am Vormittag dennoch ins Minus.Auch unter dem Strich verdiente die Telekom trotz hoher Kosten für den Personalabbau im zweiten Quartal deutlich mehr als ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...