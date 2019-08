Das Bürgerkriegsland lehnt eine "Sicherheitszone" im Norden Syriens entschieden ab. Diese hatten die Türkei und die USA gemeinsam beschlossen.

Syriens Regierung lehnt die zwischen der Türkei und den USA vereinbarte so genannte Sicherheitszone im Norden des Bürgerkriegslandes entschieden ab. Die Einigung zwischen den beiden "Besatzungsmächten" stelle einen "eklatanten Verstoß" gegen die Souveränität und Einheit Syriens dar, hieß es aus dem Außenministerium in Damaskus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag meldete. Syrien rief die internationale Gemeinschaft und die UN auf, diese "Aggression" zu verurteilen.

