Finanzvorstand Walter Oblin, seit 2012 obersterHüter der Bilanzen, wurde um drei Jahre verlängert - plus einerVerlängerungsoption um weitere zwei Jahre. Olbin ist auch Chef derDivision Brief sowie Stellvertreter von Post-Generaldirektor GeorgPölzl.Aufsichtsratschefin Edith Hlawati meinte heute in einerAussendung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...