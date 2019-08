Berlin (ots) - So viele der einflussreichsten Wirtschaftsfrauen wie noch nie auf einem Bild / Fotocollage der Top-Entscheiderinnen anlässlich der Gala "Top 100 Frauen" von BCG und manager magazin in Berlin / Hochrangige Jury zeichnet die einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft aus: Siemens-Vorstand Janina Kugel "Prima inter Pares"



Die einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft auf einem Foto - wie das aussieht, zeigen die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) und das Wirtschaftsmagazin manager magazin. Anlass ist der Galaabend zur Auszeichnung der 100 Top-Entscheiderinnen Deutschlands gewesen, der im März in Berlin stattgefunden hat. Eine Jury aus hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Politik kürte die Preisträgerinnen. Janina Kugel, Chief Human Resources Officer und Mitglied des Vorstands von Siemens, wurde als "Prima inter Pares" geehrt.



Die Einzelaufnahmen der Top-Entscheiderinnen, die am Rande des Galaabends entstanden, hat der Fotograf Frank Beer zu einer Fotocollage zusammengesetzt. Das Ergebnis zeigt so viele Top-Wirtschaftsfrauen Deutschlands wie noch nie auf einem Bild - hier 41 von 100.



Die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft werden jährlich in sieben Kategorien ausgezeichnet: Managerinnen, Unternehmerinnen, Aufsichtsrätinnen, Expatriates, Partnerinnen, Influencerinnen und Watchlist. BCG und manager magazin haben die Auszeichnung zum vierten Mal verliehen. Die neunköpfige Jury setzt sich zusammen aus Werner Brandt (Multiaufsichtsrat), Stephanie Czerny (DLD Media), Franziska Giffey (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Isabell Welpe (Technische Universität München), Christoph Zeiss (Heads!) sowie Vorjahrespreisträgerin Saori Dubourg (BASF). Den Juryvorsitz haben BCG-Chairman Carsten Kratz und manager-magazin-Chefredakteur Sven Clausen inne.



Die Wichtigkeit des Themas zeigt der aktuelle BCG Gender Diversity Index. Die Studie zeigt, dass Geschlechterparität in deutschen Vorständen und Aufsichtsräten nach wie vor in weiter Ferne ist. So besetzen Frauen aktuell rund 31 Prozent der Aufsichtsratspositionen und sieben Prozent der Vorstandspositionen der 100 größten börsennotierten Unternehmen. "Bei gleichbleibender Geschwindigkeit dauert es noch beinahe neun Jahre bis zu einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis in deutschen Aufsichtsräten, in Vorständen sogar vier Jahrzehnte", sagt BCG-Partnerin und Studienautorin Rocío Lorenzo. "Unternehmen sollten erkennen, dass Vielfalt kein Image-Thema ist, sondern dem Unternehmenserfolg dient. Schließlich lässt sich eine enge Korrelation von Vielfalt und Innovationskraft in Unternehmen belegen."



Zu den 100 einflussreichsten Frauen des Jahrgangs 2018 gehören außerdem:



Ann-Kristin Achleitner (Professorin für Entrepreneurial Finance Technische Universität München), Jutta Allmendinger (Präsidentin Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), Gabriele Apfelbacher (Partnerin Cleary Gottlieb), Elga Bartsch (Head of Macro Research Blackrock), Yvonne Bauer (Verlegerin Bauer Media), Julia Becker (Aufsichtsratsvorsitzende Funke Mediengruppe), Birgit Behrendt (Vice President Joint Ventures, Alliances and Commercial Affairs Ford), Sabine Bendiek (Deutschlandchefin Microsoft), Dorothee Blessing (Deutschland-Chefin J.P. Morgan), Birgit Bohle (Personalvorständin Deutsche Telekom), Anna Maria Braun (Asien-Vorständin B. Braun), Alison Carnwath (Vorsitzende des Prüfungsausschusses BASF), Bettina Curtze (Vice President Finance & Investments Rocket Internet), Stephanie Czerny (Geschäftsführerin DLD Media), Lisa Davis (Vorständin Energie Siemens), Antje von Dewitz (Geschäftsführende Gesellschafterin Vaude), Rachel Empey (Finanzvorständin Fresenius), Adaire Fox-Martin (Vertriebsvorständin SAP), Britta Fuenfstueck (CEO Paul Hartmann), Dr. Belén Garijo (Pharmavorständin Merck), Anke Giesen (Vorständin Operations Fraport), Laura Grimmelmann (Wagniskapitalgeberin Accel Partners), Ingrid Hofmann (Inhaberin I.K. Hofmann International), Doris Höpke (Vorständin Munich Re), Martina Hund-Mejean (Vorständin für Finanzen und Strategie Mastercard), Jacqueline Hunt (Vorständin Allianz), Helga Jung (Vorständin Allianz), Sabine Keller-Busse (Vorständin UBS), Susanne Klatten ((Mit-)Eigentümerin Altana, BMW, SGL Carbon), Pamela Knapp (Multiaufsichtsrätin), Renate Köcher (Geschäftsführerin Institut für Demoskopie Allensbach), Elke König (Exekutivdirektorin Europäische Bankenabwicklung), Carla Kriwet (Digitalvorständin Philips), Finja Kütz (Chief Transformation Officer UniCredit), Sabine Lautenschläger (Direktorin Europäische Zentralbank), Nicola Leibinger-Kammüller (CEO Trumpf), Antje Leminsky (CEO Grenke), Natalie Mekelburger (Vorsitzende der Geschäftsführung Coroplast), Kathrin Menges (Personalvorständin Henkel), Simone Menne (Multiaufsichtsrätin), Martina Merz (Multiaufsichtsrätin), Sylvia von Metzler (Vorstandsvorsitzende Städel-Verein), Maria Mor\u00e6us Hanssen (Chefin Deutsche Erdöl AG), Jennifer Morgan (Vorständin SAP), Claudia Nemat (Vorständin Technologie und Innovation Deutsche Telekom), Sigrid Nikutta (CEO Berliner Verkehrsbetriebe), Karen Parkin (Personalvorständin Adidas), Claudia Reinery (Chief Operating Officer Karstadt), Angelique Renkhoff-Mücke (Vorstandsvorsitzende Warema Renkhoff), Petra Schadeberg-Herrmann (Geschäftsführende Gesellschafterin Krombacher), Alexandra Schörghuber (Inhaberin Schörghuber-Gruppe), Carola von Schmettow (Vorstandssprecherin HSBC), Susanne Steidl (Chief Product Officer Wirecard), Clara Streit (Partnerin Vontobel), Margret Suckale (Aufseherin Heidelberg Cement, Deutsche Telekom), Angela Titzrath (CEO Hamburger Hafen und Logistik), Bettina Volkens (Personalvorständin Lufthansa), Ute Wolf (Finanzvorständin Evonik), Bettina Würth (Beiratsvorsitzende Würth).



Die Boston Consulting Group (BCG) ist eine internationale Managementberatung und weltweit führend auf dem Gebiet der Unternehmensstrategie. BCG unterstützt Unternehmen aus allen Branchen und Regionen dabei, Wachstumschancen zu nutzen und ihr Geschäftsmodell an neue Gegebenheiten anzupassen. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt BCG individuelle Lösungen. Gemeinsames Ziel ist es, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen, die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und das Geschäftsergebnis dauerhaft zu verbessern. BCG wurde 1963 von Bruce D. Henderson gegründet. Das Unternehmen mit Büros in mehr als 90 Städten in über 50 Ländern befindet sich im alleinigen Besitz seiner Geschäftsführer. Weltweit erwirtschaftete BCG im Jahr 2018 mit 18.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen: www.bcg.de



