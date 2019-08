Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Übernachtungen laut Statistischem Bundesamt um 3,8 Prozent gestiegen - trotz Unsicherheiten wie dem Brexit und Handelskonflikten.

Trotz Wirtschaftsflaute steuert die Tourismusbranche in Deutschland auf den zehnten Übernachtungsrekord in Folge zu. "Die Reiselaune zeigt sich bislang resistent sowohl gegenüber den dunkler werdenden Konjunkturwolken als auch gegenüber diversen tourismuskritischen Stimmen im Zuge der Klimadebatte", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Michael Frenzel, am Donnerstag.

Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Übernachtungen um 3,8 Prozent auf 222,4 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um vier Prozent ...

