++ Europäische Aktienmärkte mit positivem Handelsstart ++ Schwacher Fertigungssektor könnte deutschen Arbeitsmarkt belasten ++ Adidas-Aktie nach enttäuschendem Ergebnisbericht rückläufig ++Nach einem erfolgreichen Tag an der Wall Street, an dem die Risikobereitschaft eine beeindruckende Trendwende erlebte, erholten sich die asiatischen Märkte und auch die europäischen Anleger sind mit optimistischer Stimmung in den heutigen Tag gestartet. Diese Entwicklung könnte auf folgende Gründe zurückgeführt werden: Zunächst einmal verzichtete die PBOC erneut darauf, den Onshore-Yuan so stark abzuwerten, wie es der Spotpreis andeutet. Das ist ein positives Signal für die Marktteilnehmer, dass Peking nicht darauf abzielt, den Wechselkurs als Instrument im laufenden Handelskonflikt mit den USA zu nutzen. Zweitens waren die chinesischen Außenhandelsdaten für Juli besser als prognostiziert und der Handelsüberschuss mit den USA hat sich leicht verringert. Drittens hat Saudi-Arabien ...

