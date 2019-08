Die Situation ist offensichtlich verlockend: Die Aktie der beiden Chemiekonzerne BASF und Covestro notieren derzeit nahe ihrer Jahrestiefs. Da sei es zunächst nachvollziehbar, dass Kleinanleger diese Chance zum Einstieg nutzen wollten, so das Fazit des Börsenmagazins "deraktionaer.de" am Donnerstag. Ob diese vermeintlich günstige Einstiegsgelegenheit aber wirklich eine so gute Idee sei, könnte sich bei genauerem Hinsehen als fraglich erweisen. Billig ist halt nicht immer gleichbedeutend mit preiswert. ... (Claudia Wallendorf)

