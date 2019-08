Sicher gibt es zu All-IP völlig unterschiedliche Interpretationen, was es nun eigentlich bedeutet. Hier betrachten wir All-IP einfach mal als den Anschluss beim Endanwender im Hause. Also richtig klassisch die Kupferdoppelader, die einen Telefonanschluss früher immer ausgemacht hat.

Im nächsten Schritt wurde dann (in Deutschland etwa ab 1999) DSL, als zusätzliches Signal, auch über die Kupferdoppelader transportiert. Unabhängig vom Telefonsignal (sowohl analog als auch ISDN) wurde bzw. wird darüber der Internetzugang hergestellt. All-IP beschreibt in diesem Kontext einen Anschluss, der in einer Signalübertragung - eben alles per IP - verschiedene Dienste zur Verfügung stellt. Das ist der eigentliche Unterschied zu den vorherigen Anschlusskarten, in denen jeder Dienst separat transportiert wurde. Die ursprünglich am Markt genutzte Begrifflichkeit hierfür war NGN - Next Generation Network.

Die Redewendung »das ist irgendwo in der Cloud« kennt der Markt seit dem Ausgang des letzten Jahrtausends. Mit der Einführung bezahlbarer, für damalige Verhältnisse schnellerer Internetzugänge wurde das verschieben größerer Datenmengen über das Internet erst interessant und praktikabel.

All-IP ermöglicht sinnvollen Zugang zur Cloud

