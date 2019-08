Die berührungslose nicht-invasive Blasendetektion in flüssigkeitsdurchströmten Schläuchen spielt nicht nur in der medizinischen, sondern auch in vielen anderen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen eine immer wichtigere Rolle. Blasensensoren werden außer in der Medizintechnik auch im pharmazeutischen Anlagenbau, in der Lebensmitteltechnik, in der Automatisierungstechnik, in der HPLC sowie im Geräte- und im Maschinenbau eingesetzt.

Die Gasblasen-Detektion ist bei bestimmten medizinischen Behandlungen von besonderer Bedeutung. In verschiedenen Verfahren, die extrakorporale Blutkreisläufe (Herzchirurgie, Dialyse, hyperbare Bluttransfusion, etc.) verwenden, ist die Soforterkennung von Blasen im rückgeführten Blut entscheidend für die Sicherheit der Patienten. Gasblasen in einer Arterie, ...

