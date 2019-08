Der Zulieferer Leoni holt den Sanierungsexperten Hans-Joachim Ziems an Bord. Er gilt als Mann für schwierige Fälle. So will man Gläubiger beruhigen.

Der angeschlagene Autozulieferer Leoni holt Insidern zufolge den Sanierungsexperten Hans-Joachim Ziems als Berater an Bord. Damit wolle der in Geldnot geratene Nürnberger Konzern die Gläubiger beruhigen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

Mit Banken und Kreditversicherern hatte sich Leoni am Montag in Frankfurt getroffen. Diese wollten nun vorerst stillhalten, weil Leoni ihnen die größten Sorgen über die finanzielle Lage nehmen konnte, wie es in Finanzkreisen hieß. Ein Leoni-Sprecher sagte nur, das Unternehmen führe "konstruktive Gespräche" mit den Kreditgebern.

Zuerst ...

