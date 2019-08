VW, BMW und Daimler müssen die Wende zur E-Mobilität schaffen - trotz Handelskrieg und schwacher Konjunktur. Wie gut die drei Konzerne vorbereitet sind.

An der Präsentation liegt es nicht. Der Boden im Verkaufsraum des VW-Händlers im Zentrum von Peking ist blitzblank poliert und taucht die neuen Modelle in ein mattes, dramatisches Licht. Der geräumige Passat, der wuchtige Tiguan, der kleinere T-Cross - viel schöner kann der größte deutsche Autobauer nicht auf Kunden warten. Und warten. Und noch einmal warten.

Als endlich doch ein potenzieller Käufer eintritt, springt Verkäufer Li Simeng hinter seinem Tresen hervor und läuft umgehend zu Hochform auf. Freundlich rattert er die Preise herunter. Und lässt durchblicken, dass es ein paar Spielräume gibt. 15 Prozent Nachlass hier, 20 Prozent dort. Oder wie wäre es mit vielen Extras - ohne Aufpreis?

Ist es noch eine Preisoffensive - oder schon Panik? Die deutschen Hersteller versuchen mit Rabattaktionen, die Krise auf dem größten Automarkt der Welt abzufedern. In den ersten sechs Monaten ging der Autoabsatz in China im Vergleich zum Vorjahr um 12,4 Prozent zurück - und Experten erwarten eine Verstetigung des Negativtrends. Die deutschen Autobauer VW, BMW und Daimler trifft der Einbruch zwar weniger heftig als die meisten Konkurrenten. Aber schockiert sind sie alle in der Branche.

Denn nicht nur die Zukunft in China steht in den Sternen; auch in den USA und Europa geht der Absatz zurück. BMW und Daimler mussten in den vergangenen Wochen Gewinnwarnungen veröffentlichen, genauso wie die Zulieferer Continental und Schaeffler. Weltmarktführer Bosch kündigte den Abbau einer ungenannten Zahl von Stellen an. Und mit der Firma Eisenmann aus Böblingen meldete der erste große Zulieferer Insolvenz an. Es ist für die Industrie der erste Abschwung seit 2009. Ein Abschwung, der das Zeug zum Absturz hat.

Wenn Trump twittert

Die Risiken sind gewaltig. US-Präsident Donald Trump twittert Zolldrohungen, China zettelt womöglich einen Währungskrieg an; ein harter Brexit im Oktober würde seit Jahren etablierte Lieferketten unterbrechen. Und das sind nur die externen Risiken, die volkswirtschaftlichen Turbulenzen.

Auf der Mikroebene der Absatzzahlen und Bilanzen sieht es noch düsterer aus. Die deutschen Konzerne müssen mit möglichen Milliardenzahlungen wegen manipulierter Abgaswerte und Kartellverstößen rechnen. Und mit Liebesentzug potenzieller Kunden; gerade jüngere und kaufkräftigere Großstadtbewohner verzichten gern auf Dienstwagen und Privatlimousine.

Vor allem aber trifft die Krise die Branche zur Unzeit. Sie steckt mitten im größten Umbruch ihrer Geschichte, der Investitionen in beispielloser Höhe erfordert. Ein Jahrhundert lang hat die Branche bloß Benzin- und Dieselmotoren optimiert, Cockpits gestaltet und das Design ihrer Karosserien - damit ist es vorbei. Die Entwicklung des Elektroantriebs und des selbstfahrenden Autos wird Milliarden kosten - und muss gegen neue Wettbewerber aus der Technologiebranche durchgesetzt werden. Innovationsoffensive US-Unternehmen wie Google, Uber und Tesla sammeln bei Investoren viel Geld ein - und haben sich bereits einen technologischen Vorsprung erarbeitet.

Es geht um nicht weniger als das Überleben der deutschen Schlüsselindustrie - um die Zukunft der großen Konzerne und kleinen Zulieferer und um das Schicksal von mindestens 835.000 Arbeitnehmern. Selbst die Chefs der größten Hersteller artikulieren Existenzängste. "Aus heutiger Sicht stehen die Chancen vielleicht bei 50 zu 50, dass die deutsche Automobilindustrie in zehn Jahren noch zur Weltspitze gehört", sagt VW-Konzernchef Herbert Diess. Und der inzwischen abgetretene Daimler-Chef Dieter Zetsche bekennt, es sei "kein Naturgesetz", dass das Unternehmen ewig existiere. Entsprechend alarmiert reagieren Arbeitnehmervertreter. Sie fürchten, die europäische Autoindustrie gerate in den nächsten Jahren noch "wesentlich massiver unter Druck, als sie es heute schon ist", so Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg.

Wie also stehen die Chancen für die deutschen Industrie-Ikonen und ihre Zulieferer? Viele Unternehmen werden die nächsten Jahre in ihrer jetzigen Form kaum überleben. Ein Sparprogramm hier, eine Modellpalette dort - das wird diesmal nicht reichen. Was es stattdessen braucht: strukturelle Reformen. Bündelung der Kräfte. Einen innovierenden Brückenschlag zwischen der alten und neuen Autowelt.

Zukunft in der Wüste

Die Investitionen in die Autowende sind groß und riskant, das muss man wissen: Das klassische Geschäft läuft noch profitabel - und bisher verdient kein Hersteller mit der Elektromobilität Geld. Und ob sich das autonome Fahren jemals durchsetzt - wer weiß? Gleichzeitig bergen die Technologien viel revolutionäres Potenzial; kein Autobauer kann es sich leisten, den Anschluss zu verpassen. Kurzum: "Die Unternehmen müssen Geld investieren, ohne zu wissen, wann es zurückkommt", sagt Stefan Bratzel vom Center for Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach.

Zumal die Zukunft schon begonnen hat. In einer Fabrikhalle mitten im Nirgendwo zum Beispiel, in der Wüste Nevadas. Dort krallt sich ein Roboter Hunderte von Batteriezellen, klein wie Munitionshülsen, und legt sie in einen Schweißautomaten, groß wie ein Wohnwagen. Ein paar Flure weiter wuchten die Metallgreifer eines anderen Industrieroboters einen mehrere Hundert Kilo schweren Elektromotor drei Meter weit nach oben, drehen ihn schwungvoll in der Luft und legen ihn dann millimetergenau auf ein Förderband. Die mehr als 10 000 Menschen, die hier in der Giga-Factory von Tesla und seines japanischen Batteriezulieferers Panasonic arbeiten, sind weitgehend unsichtbar, so immens ist das Gelände. Und wenn Menschen auftauchen, erinnern sie in ihren Reinraumanzügen an Arbeiter in einer Chipfabrik.

Planspiele am Reißbrett

In Frankfurt ruft die augenfällige Autorevolution Berater, Anwälte und Investmentbanker auf den Plan, die ihre langen Arbeitstage in den Hochhausbüros damit verbringen, die Unternehmenswelt unter sich in Planspielen zu zerlegen und neu zusammenzusetzen. Lange hat sich hier kaum jemand für die deutsche Autoindustrie interessiert. Lief ja auch alles rund. Doch jetzt gibt es "in fast jedem Unternehmen Überlegungen" sagt Christian Kames, der als Chef des deutschen Investmentbankings der US-Großbank JP Morgan zu den wichtigsten Arrangeuren größerer Konzernumbauten zählt: "Da geht kein Weg dran vorbei." Nein, noch sei die deutsche Autoindustrie nicht abgehängt. Aber sie müsse entschieden vorgehen, um teilweise verlorenen Boden wieder gutzumachen. Ja, große Hersteller und Zulieferer hätten nach wie vor alle Möglichkeiten, vorn mitzuspielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...