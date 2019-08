Most Actives des Handelstages: Dow Jones Put WKN CP1G6M http://bit.ly/2YUcUWO Gold Call WKN PX2J58 http://bit.ly/2Maz6G3 Adidas Call WKN DS3YGC http://bit.ly/2Yzzchn Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky ist mit seinem Übernahmeangebot für den Handelskonzern Metro offenbar gescheitert. Alles deutet darauf hin, dass die Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent nicht erreicht werde - heißt es auf der Internetseite des Bieterkonsortiums. Der Dow startet freundlich und zieht jetzt dann auch den Dax weiter nach oben - das Plus ist wieder dreistellig. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß