Das Cleen Energy -Aufsichtsratsmitglied Christian Nohel hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 30. August 2019 niedergelegt. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Klaus Dirnberger, hat sich dazu entschlossen, ebenfalls mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 30. August 2019 sein Aufsichtsratsmandat niederzulegen, da er einen Wechsel in den Vorstand der Gesellschaft anstrebt. Dirnberger möchte den Vorstand Lukas Scherzenlehner zukünftig im operativen Management der Gesellschaft unterstützen, sofern er vom neu gewählten Aufsichtsrat zum zweiten Vorstand bestellt wird. Die außerordentliche Hauptversammlung am 30. August 2019 wird zwei neue Aufsichtsratsmitglieder wählen. Die Kandidaten für die Wahlen ...

