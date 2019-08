Die Aktie von Tesla Motors konnte nach einer langen Abwärtsstrecke im Juni und Juli bedeutende Kursgewinne verzeichnen. Ausgehend vom einem am 3. Juni bei 176,99 US-Dollar markierten Tief stieg die Aktie bis zum 24. Juli auf 266,07 US-Dollar an. Auf das Hoch folgte am nächsten Tag jedoch eine deutliche Ernüchterung. Mit einer großen Kurslücke zwischen 258,16 und 233,50 US-Dollar startete die Aktie in den Handel, der sich fortan als ein Kampf um die 50-Tagelinie entwickelte. Wurde der EMA50 zunächst ... (Dr. Bernd Heim)

