Die Activision Blizzard-Aktie beendete Anfang Juni einen Abwärtstrend und ging in eine neue Aufwärtsbewegung über. In der Spitze gelang es dem Wert bis auf 51,35 US-Dollar anzusteigen. Nachdem das Hoch am 2. August ausgebildet worden war, ging die Aktie jedoch in eine Korrektur über. Sie ließ den Kurs recht schnell auf die 50-Tagelinie zurückfallen und diese auch unterschreiten. Die Käufer antworteten jedoch mit einem sofortigen Wiederanstieg über den EMA50. Auch er wurde sofort wieder abverkauft, ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...