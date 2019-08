Evotec Aktie: Der neue Aufbruch Evotec konnte auch am Donnerstag den Aufbruch in neue Dimensionen fortsetzen. Die Aktie hatte nach dem stimmungsbedingten Rücksetzer der vergangenen Tage bei etwa 24 Euro erneut Unterstützungen gefunden. Ausgehend von dieser Zone geht es nun sukzessive wieder aufwärts. Stärker als der Markt ging der Wert am Donnerstag mit +2,3 % voran. Dabei sind die Kurse nun auf dem Weg, die 25er Marke direkt zu überwinden. Danach wären allenfalls in Höhe von 26 Euro noch Widerstände ... (Frank Holbaum)

