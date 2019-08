Die Nestlé-Aktie gehört seit Monaten zu den stabilsten Trendaktien. Der Wert steigt unbeirrt von einem Allzeithoch zum nächsten. Beeindruckend an der Stärke der Käufer ist, dass die wenigen Korrekturen, die es gibt, sogleich wieder gekauft werden. So auch in der letzten Woche. Nachdem die Aktie am 2. August bei 96,71 Euro ein neues Allzeithoch ausgebildet hatte, ging der Wert am Montag in eine Korrektur über und fiel bis auf 92,76 Euro zurück. Umgehend griffen die Bullen wieder zu, sodass die Aktie ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...