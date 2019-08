Steinhoff Aktie: Der Aufreger Steinhoff müsste sich in diesen Tagen massiv aufwärts bewegen. Ansonsten drohte hier neben einem neuen Allzeittief ein weiterer Absturz, so die Meinung und Analyse von charttechnischen Analysten. In den kommenden Tagen wird eine mögliche Entscheidung erwartet. Die Aktie hat intraday am 6. August einmal bereits die Untergrenze von 6 Euro nach unten durchkreuzt. Dieses Schicksal droht erneut, so die Auffassung, wenn sich die Tendenz vom Donnerstag fortsetzt. Dabei hatte ... (Frank Holbaum)

