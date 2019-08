Heidelberger Druckmaschinen Aktie | ISIN:DE0007314007 | WKN:731400 Die Anleger diese Aktie mussten in den letzten Monaten einen herben Wertverlust hinnehmen. Allein Ende Juli fiel das Papier um mehr als 30 %. Seitdem bildet sich eine Seitwärtsphase aus. Der Kurs pendelt zwischen 0,90 und 1,00 Euro. Es ist nun fraglich wohin die Reise gehen soll. Nehmen die Bullen das Ruder in die Hand, so ist es wahrscheinlich, dass erstmal Anstiege bis 1,10 Euro möglich sind. Im weiteren Verlauf steht dann die ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...