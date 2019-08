Die Situation bei der Beyond Meat Aktie hat sich wieder geändert. Der Kurs ist nach einem erneuten Anstieg zurückgekommen und liegt nun im Bereich um 160 USD. Die überkaufte Phase scheint nun vorüber zu sein und auch etwas Normalität scheint nun einzukehren. Im Donnerstag-Handel zeigt sich die Beyond Meat Aktie schwach, sie verliert an der Nasdaq mehr als 2 %. Damit liegt sie aber noch immer im Bollinger Band. Charttechnisch hat sich auch in Bezug auf den Trend nichts geändert. Der Aufwärtstrend ... (Johannes Weber)

