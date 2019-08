Droht die Autokalypse? JP-Morgan-Topbanker Christian Kames über die Schwäche der deutschen Automobilbranche und die Notwendigkeit zum radikalen Wandel.

Christian Kames ist Chef des deutschen Investmentbankings der US-Großbank JP Morgan und zählt damit zu den wichtigsten Arrangeuren größerer Konzernumbauten. Er beobachtet die Entwicklung in der Autoindustrie genau.

Herr Kames, in den vergangenen Wochen häufen sich die negativen Nachrichten aus der Autoindustrie. Wie schlimm steht es um Deutschlands wichtigste Branche?

Die Lage ist tatsächlich ausgesprochen herausfordernd. Die Autoindustrie steht vor einer grundlegenden Transformation, die neue Fähigkeiten, neue Ansätze und hohe Investitionen in das zukünftige Geschäft verlangt. Gleichzeitig befindet sich die Autoindustrie mittlerweile in ihrem ersten Abschwung seit 2009. Die globale Automobilproduktion ist deutlich rückläufig und die nächsten Jahre werden keine einfachen werden. Dadurch bricht Herstellern und Zulieferern teilweise das traditionelle Geschäft weg. Das macht Investitionen in die Wende noch schwieriger, viele Unternehmen werden es alleine nicht mehr schaffen. Das sieht am auch am Kapitalmarkt. Es gibt kaum eine Branche, die so niedrige Bewertungsmultiplikatoren aufweist wie die Autoindustrie.

Die meisten haben in den vergangenen Jahren gut verdient. Haben sie wirklich zu wenig Geld für die Zukunft?

Das stimmt zwar grundsätzlich, allerdings sind Profitabilität und Rendite in der Autoindustrie traditionell niedrig. Das gilt auch für die vergangenen Jahre. Mit der Abschwächung der Industrie wird sich die finanzielle Situation weiter verschlechtern, wie die letzten prominenten Gewinn-Warnungen bereits zeigen. Gleichzeitig haben neue Wettbewerber aus der Technologiebranche, die um ein vielfaches finanzstärker sind als die traditionellen Automobilkonzerne und fokussiert in einzelnen Feldern Milliarden investieren, die Spielregeln neu definiert. Die notwendigen Investitionsvolumen in neue Felder sind signifikant größer geworden. Damit tut sich eine Finanzierungslücke auf. Eine starke Bilanz und entsprechendes Risikomanagement werden maßgebliche Erfolgsfaktoren für die Zukunft sein.

Wird die deutsche Autoindustrie also abgehängt?Ich glaube nicht, dass die deutsche Autoindustrie bereits abgehängt ist, aber sie muss entschieden gegensteuern und den teilweise verlorenen Boden wieder gut machen. Lange hat man versucht, den Wandel eher aufzuhalten als in führender Position zu gestalten. Das gilt nicht nur für die Industrie, ...

