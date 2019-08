Experten von ebm-papst werden Vorträge zu Ventilatorenlösungen für Wohnraumbelüftung, intelligente Schwingungssensorik und "FanGrids" sowie zur richtigen Vernetzung im Industrial Internet of Things halten. Ergänzt wird das Programm um Fachvorträge von der Wolf GmbH Mainburg zum Thema "EC-Ventilatoren im RLT-Gerät, Energieeffizienz intelligent genutzt" und von der Kratschmayer Kälte-Klima-Lüftung GmbH zum Thema "Vernetzte Systeme in der Luft- und Klimatechnik". Beide sind langjährige Partner von ebm-papst. Zusätzlich zu den Vorträgen wird es einen Workshop geben, in dem der aktive Austausch mit den Teilnehmern zum Thema Digitalisierung im ...

