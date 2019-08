Die Fußball-Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen - und damit auch eine Durststrecke für viele Sportfans. Doch in die Vorfreude auf die nächsten Sportereignisse mischt sich Unbehagen.

Am heutigen Freitag steigen die Fußball-Bundesliga-Vereine wieder in den wettbewerblichen Fußball ein. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen sie auf Amateure. Groß dürfte die Vorfreude sein, hoch die Erwartungen bei den Vereinen und ihren Anhängern (manche werden enttäuscht werden müssen). Viele Zuschauer hoffen, dass möglichst viele Amateurvereine die Profis aus dem Pokal werfen. Nächste Woche nimmt wieder die Bundesliga ihren Spielbetrieb auf; für viele hat dann eine lange Durststrecke ein Ende. Andere konnten sich mit der Tour de France oder dem Turnier in Wimbledon, der Schwimm-Weltmeisterschaft oder der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ablenken.

In diese Freude und Spannung mischt sich seit Jahren immer spürbarer ein Unbehagen über die Macht der Sportverbände und vor allem deren Verhalten. Ob das Internationale Olympische Komitee (IOC), die Fußballverbände oder der Radsport, kaum eine Sportart kommt ohne Skandale aus. Doping und Korruption werfen negative Schlaglichter auf den Sport: verkaufte Olympiaden, überdimensionierte kommerzielle Anforderungen an Austragungsorte von sportlichen Großereignissen mit negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen, Tote beim Stadionbau für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, Siege von bereits mehrfach des Dopings Überführten beim Schwimmen. Ungetrübte Freude kann der Sport nur selten bereiten.

Trotzdem werden die Stadien wieder voll und ist die Einschaltquote wieder hoch, wenn die Bundesliga startet, trotzdem berichten die Fernsehsender euphorisch und gerade nicht kritisch über die Radsport- und Schwimmereignisse; im Winter läuft Biathlon beinahe rund um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...