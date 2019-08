Das Statistische Bundesamt gibt bekannt, wie sich der deutsche Außenhandel im ersten Halbjahr entwickelt hat. Innogy, Hella und LEG Immobilien legen Zahlen vor.

Am Donnerstag ist es an den Aktienmärkten in Europa, den USA und Asien nach den vorherigen Ausverkäufen wieder bergauf gegangen. Insgesamt suchen derzeit aber viele Anleger an der Börse händeringend nach sicheren Anlagen. Noch immer besteht die Gefahr eines Wirtschaftskriegs zwischen China und den USA: Freihandel und Wohlstand stehen auf dem Spiel. Wie sich der deutsche Außenhandel im ersten Halbjahr in diesem Umfeld geschlagen hat, gibt das Statistische Bundesamt am heutigen Freitag um 8 Uhr bekannt.

Angesichts der anhaltenden Brexit-Problematik in Großbritannien hat die Finanzbranche aber derzeit noch einen weiteren Grund zur Sorge. Wie eine Studie des Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität zeigt, die dem Handelsblatt vorliegt, halten 86 Prozent der deutschen Finanzmanager einen harten Brexit für wahrscheinlich. 61 Prozent der Befragten fürchten, dass es in der Folge zu Marktverwerfungen kommen könnte. Dennoch: 70 Prozent sagen auch, dass die EU dem britischen Premierminister Boris Johnson nicht weiter entgegenkommen sollte.

1 - Vorgaben aus den USA

Ermutigende Konjunkturdaten aus China sowie die Stabilisierung des Yuan haben auch den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,4 Prozent höher auf 26.378 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 1,9 Prozent auf 2938 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 8039 Punkte.

2 - Handel in Asien

Der japanische Aktienindex Nikkei legte am Freitag nach guten Vorgaben der New Yorker Wall Street zu. Allerdings wurde die Kauflaune durch einen Bericht über neue Wendungen im US-chinesischen Handelsstreit gebremst. Demnach verzögern die USA die Erteilung von ...

