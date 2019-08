AURELIUS wird Teile des Armstrong-Deckengeschäfts von Knauf übernehmen DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS wird Teile des Armstrong-Deckengeschäfts von Knauf übernehmen 09.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AURELIUS wird Teile des Armstrong-Deckengeschäfts von Knauf übernehmen - AURELIUS erwirbt führenden Hersteller von modularen, abgehängten Deckensystemen, die vorrangig bei gewerblichen Anwendungen eingesetzt werden - Die ehemals zu Armstrong World Industries Inc. gehörenden Geschäftsbereiche bestehen aus zwei Produktionsstätten sowie einem Vertriebsnetzwerk in elf europäischen Ländern - Qualitativ hochwertiges und profitables Unternehmen mit einem Umsatz von 75 Mio. GBP München, 9. August 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) gab heute die Unterzeichnung von rechtlich bindenden Verträgen mit der Knauf International GmbH ("Knauf") zur Übernahme der Armstrong-Geschäftsbereiche Mineralfaserplatten und Unterkonstruktionssysteme für modulare Zwischendecken in Österreich, Estland, Deutschland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Spanien, der Türkei und Großbritannien bekannt. Die Transaktion ist eine Folge der von Knauf vertraglich vereinbarten Übernahme des Geschäfts der Armstrong World Industries Inc. im EMEA-Wirtschaftsraum und im Pazifischen Raum im Jahr 2017. Die Europäische Kommission hatte für die Genehmigung dieser Übernahme durch Knauf zur Auflage gemacht, dass Knauf sich von den nun von AURELIUS übernommenen beiden Geschäftsbereichen mit zwei Produktionsstätten in Team Valley/Großbritannien ("das Unternehmen") sowie Geschäfts- und Vertriebsstandorten in elf Ländern trennt. Das Unternehmen wird während eines fest vereinbarten Zeitraums weiter unter dem Namen Armstrong tätig sein. Das Unternehmen produziert und vertreibt Mineralfaserplatten und Unterkonstruktionssysteme für modulare Zwischendecken in Gewerbegebäuden. Die Produkte des Unternehmens kommen vor allem in Bürogebäuden, Schulen und Krankenhäusern in ganz Europa zum Einsatz. Mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 75 Mio. GBP für das laufende Jahr 2019 präsentiert sich das Armstrong-Geschäft als qualitativ hochwertiges und profitables Unternehmen, das auf seinen Zielmärkten eine führende Stellung einnimmt. Im Rahmen der Übernahme wird AURELIUS das Unternehmen durch eine komplexe Carve-out-Transaktion von der Muttergesellschaft abtrennen und als eigenständiges Unternehmen positionieren, wobei für die Kunden ein nahtloser Übergang gewährleistet werden soll. AURELIUS wird zukünftig eng mit dem Armstrong-Management zusammenarbeiten, um die Wachstumschancen in sämtlichen Bereichen auszuschöpfen. AURELIUS wird das Unternehmen bei der Umsetzung eines umfangreichen, mehrjährigen Investitionsprogramms unterstützen, das die technische Ausstattung und Auslegung der Produktionsstätten sowohl für Mineralfaserplatten als auch für Deckenunterkonstruktionssysteme am Standort Team Valley substanziell verbessern soll. Beide Produktionsstätten sind dann in der Lage, sämtliche Produkte für alle Zielmärkte des Unternehmens selbst herzustellen. "Als Hersteller hochwertiger Produkte, die auf den elf Absatzmärkten hohes Ansehen genießen und bestens eingeführt sind, eröffnet das Unternehmen faszinierende Möglichkeiten" ,so Fritz Seemann, Vorstand von AURELIUS. "Als europaweit aktive Investmentgruppe sind wir in einer hervorragenden Position, um dem neuen eigenständigen Unternehmen die notwendige Unterstützung in allen Ländern bieten zu können, in denen es vertreten ist. Auch aufgrund unserer großen Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Fertigungsunternehmen, die soeben durch den erfolgreichen Verkauf von Solidus Solutions erneut untermauert wurde, ist AURELIUS der denkbar beste Partner für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam, mit dem wir die gesammelte Erfahrung teilen und das Unternehmen als eigenständigen Akteur etablieren wollen, der ideal positioniert ist, um die Chancen dieses Marktes aktiv zu nutzen." Christophe Lloret Linares, Geschäftsführer des Unternehmens, fügt hinzu: "Die Carve-out-Transaktion ist außerordentlich komplex und AURELIUS aufgrund seiner Expertise und Erfahrung für uns der ideale Partner. Wir freuen uns auf die Kooperation mit dem Team von AURELIUS, das den nötigen operativen Support in der Übergangsphase bietet, in der wir uns als eigenständiges Unternehmen positionieren möchten und in eine aufregende Investitions- und Wachstumsphase eintreten werden." Für AURELIUS ist die Transaktion - nach der Übernahme von BT Fleet Solutions im August 2019 - bereits die zweite Carve-out-Transaktion im 3. Quartal 2019. Beide Übernahmen erfolgten kurz nach dem Verkauf von Solidus Solutions durch AURELIUS im Juni dieses Jahres, dem bisher größten Exit der Gruppe. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben; die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Europäischen Kommission sowie der kartellrechtlichen Genehmigung. ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites Branchenspektrum. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro (Stand: August 2019). Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie Alternative Finanzierungsformen aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, insbesondere auf Projekten mit operativem Verbesserungspotenzial, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de 09.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 854919 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 854919 09.08.2019 ISIN DE000A0JK2A8 AXC0042 2019-08-09/07:30