Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) kauft hinzu.

Aurelius gab heute die Unterzeichnung von rechtlich bindenden Verträgen mit der Knauf International GmbH ("Knauf") zur Übernahme der Armstrong-Geschäftsbereiche Mineralfaserplatten und Unterkonstruktionssysteme für modulare Zwischendecken in Österreich, Estland, Deutschland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Spanien, der Türkei und Großbritannien bekannt.

Die Transaktion ist eine Folge der von Knauf vertraglich vereinbarten Übernahme des Geschäfts der Armstrong World Industries Inc. im EMEA-Wirtschaftsraum und im Pazifischen Raum im Jahr 2017. Die Europäische Kommission hatte für die Genehmigung dieser Übernahme durch Knauf zur Auflage gemacht, dass Knauf sich von den nun von AURELIUS übernommenen beiden Geschäftsbereichen mit zwei Produktionsstätten in Team Valley/Großbritannien ("das Unternehmen") sowie Geschäfts- und Vertriebsstandorten in elf Ländern trennt. Das Unternehmen wird während eines fest vereinbarten Zeitraums weiter unter dem Namen Armstrong tätig sein.

Das Unternehmen produziert und vertreibt Mineralfaserplatten und Unterkonstruktionssysteme für modulare Zwischendecken in Gewerbegebäuden. Die Produkte des Unternehmens kommen vor allem in Bürogebäuden, Schulen und Krankenhäusern in ganz Europa zum Einsatz. Mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 75 Mio. GBP für das laufende Jahr 2019 präsentiert sich das Armstrong-Geschäft als qualitativ hochwertiges und profitables Unternehmen, das auf seinen Zielmärkten eine führende Stellung einnimmt. Im Rahmen der Übernahme wird AURELIUS das Unternehmen durch eine komplexe Carve-out-Transaktion von der Muttergesellschaft abtrennen und als eigenständiges Unternehmen positionieren, wobei für die Kunden ein nahtloser Übergang gewährleistet werden soll.

AURELIUS wird zukünftig eng mit dem Armstrong-Management zusammenarbeiten, um die Wachstumschancen in sämtlichen Bereichen auszuschöpfen. AURELIUS wird das Unternehmen bei der Umsetzung eines umfangreichen, mehrjährigen Investitionsprogramms unterstützen, das die technische Ausstattung und Auslegung der Produktionsstätten sowohl für Mineralfaserplatten als auch für Deckenunterkonstruktionssysteme am Standort Team Valley substanziell ...

