Nur geringfügige Bewegungen am Ölmarkt: Brent und WTI notieren am Freitagmorgen auf dem Vortagesniveau. Es fehlt weiter an Impulsen im Markt.

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 57,35 US-Dollar. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...