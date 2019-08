Die europäischen Börsen konnten nach der Vortags-Stabilisierung die Gewinne weiter ausbauen und den ganzen Tag über kontinuierlich zulegen. Positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China wirkten dabei als Unterstützung, und die Anleger waren auch erleichtert, dass es keine weitere Eskalation bei den Streitigkeiten zwischen den USA und China gegeben hatte. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel auf dem Tageshoch und konnte um 2,0% vorrücken, der französische Index schloss 2,3% verbessert, in Deutschland gab es ein Plus von 1,7%, nur die Börse in London konnte nicht ganz mithalten und erzielte einen Zuwachs von 1,2%. Bei den Branchen gab es nur Gewinner, am besten war wie schon am Vortag der Sektor der Chemiewerte, angetrieben wieder von Bayer , wo die ...

