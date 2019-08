Die Deutsche Telekom kann vor der angepeilten Milliardenübernahme in den USA weiter auf ihr brummendes Geschäft in Nordamerika setzen. Vor allem die US-Mobilfunksparte sorgt erneut für Schwung. Auch unter dem Strich verdiente die Telekom im zweiten Quartal deutlich mehr als ein Jahr zuvor - trotz hoher Kosten für den Personalabbau. in den USA ist die Fusion zwischen T-Mobile US und dem Rivalen Sprint auf der Zielgeraden. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...