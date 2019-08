Installiert wird sie per Kabel - und Funk. Dadurch lässt sie sich auch in Bestandsbauten schnell und mit geringem Aufwand nachrüsten. Beim Verlassen des Hauses schalten sich automatisch die Außensteckdosen ab. Von unterwegs aus lassen sich die Jalousien daheim via Smartphone öffnen. Registrieren Wassermelder einen Wasserrohrbruch, schließt sich das Magnetventil der Hauptwasserleitung von selbst.

So verbindet die Alarmanlage als zentrale Steuereinheit Funktionen aus den Bereichen Smart Home, Gebäudeschutz und Überwachung technischer Funktionen. Zudem schützt »Compact Easy« auch vor Einbruch- sowie Brandgefahren und lässt nur den Zutritt befugter Personen zu.

Warnung vor unsicheren Systemen

Immer wieder setzen Hausbesitzer oder Mieter allerdings auf preisgünstige und vermeintlich zuverlässige Smart-Home-Systeme, die zudem auch gleich noch vor Einbrechern und Brand schützen sollen. Telenot warnt, dass diese Systeme im Notfall fast nie zuverlässig funktionieren. Die Folgen können fatal sein: Schlaf- und Angststörungen, weil die Technik versagt hat oder ein Einbrecher in der Wohnung war. Auch das Hab und Gut und sogar Menschenleben seien in Gefahr. Bei smarter Sicherheit geben die Bewohner ihr Leben in die Hände der installierten Technik. Diese müsse kompromisslos halten, was sie verspricht.

Ob Garagentore, Rollläden, Beleuchtung, Teichpumpe oder Heizung - bis zu 16 Smart-Home-Funktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...