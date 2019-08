Cannabis-Politik-Update in den restriktiven US-Bundesstaaten Kentucky / North Carolina / South Carolina / South Dakota

Da jeder Bundesstaat in Amerika seine eigenen Gesetze in Bezug auf Cannabis hat, kann es ziemlich frustrierend sein, mit den unterschiedlichen Entwicklungen in verschiedenen Staaten Schritt zu halten. In dieser kurzen Serie wird Cannabisradar.de versuchen, etwas Licht in die Angelegenheit zu bringen, wobei der Schwerpunkt auf der politischen Debatte und den möglichen Entwicklungen für die nahe Zukunft liegt.

Der Teil 2 umfasst den historischen und aktuellen Stand gegenüber Cannabis in den folgenden Bundesstaaten: Kentucky / North Carolina / South Carolina / South Dakota

Klicken Sie hier um den ersten Teil 1 der Serie mit den folgenden Bundesstaaten zu lesen: Alabama / Nebraska / Idaho / Kansas

Kentucky:

Der Bundesstaat Kentucky hat eine lange Geschichte beim Anbau von Hanf für industrielle Zwecke. Mit dem Programm "Krieg gegen Drogen" in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde allerdings der gesamte Cannabisanbau illegal. Es wurde 2014 mit einem Bundesgesetz wieder eingeführt, damit die Landwirte (nur für gewerbliche Zwecke) Cannabis anbauen können. Andererseits ist die Verwendung von Cannabis für medizinische Zwecke im Bundesstaat immer noch verboten. Es gab im Jahr 2014 eine Zulassung für nicht-psychoaktives CBD, die von Ärzten für Epilepsie verschrieben werden sollte, jedoch nur im Rahmen einer klinischen Studie an der University of Kentucky. Im nächsten Jahr scheiterte ein Gesetzentwurf für medizinisches Cannabis am Senat des Staates, der auf starken Widerstand der Nationalen Marihuana-Initiative (Anti-Cannabis-Organisation) und der Kentucky Baptist Convention stieß. Sie zitierten, dass Cannabis nicht von der FDA zugelassen ist und dass die Mehrheit der Drogenkonsumenten mit Cannabis begann, obwohl die Gesetzesvorlage versuchte, einen Markt für nicht rauchbare medizinische Cannabisprodukte zu etablieren. Eine neue Kampagne zur Entkriminalisierung von Cannabis wurde in diesem Jahr von den Demokraten von Kentucky gestartet. Im März stimmte das Justizkomitee des Kentucky House über eine Gesetzesvorlage für medizinisches Cannabis ab, die sehr positiv ausfiel. Verzögerte Maßnahmen der Verwaltung haben die eigentlichen Debatten im Senat verschoben, so dass der Gesetzesentwurf bis 2020 auf seine Genehmigung warten muss. In der Zwischenzeit dringen mit CBD angereicherte Produkte (ohne THC) langsam in einige Filialketten in Kentucky ein und industrielle Hanfanbauer bauen ihre Geschäfte aus.

North Carolina:

Die jüngsten Entwicklungen zur Erleichterung des Zugangs zu medizinischen Cannabisprodukten im Bundesstaat North Carolina begannen 2014 mit der Einführung des begrenzten Gesetzes über medizinisches Cannabis. Es wurde im Juli 2015 geändert und erlaubt die Verwendung von "Hanfextrakt" zur Behandlung von Epilepsie, wenn dies von einem Neurologen empfohlen wird. Damit eine Person Rechtsschutz erhält, muss bei ihnen Epilepsie diagnostiziert werden und sie müssen von einem staatlich anerkannten Neurologen betreut werden, der drei oder mehr andere fehlgeschlagene Behandlungsoptionen ausprobiert hat. Patienten müssen sich von einem Elternteil, einem Erziehungsberechtigten oder einer Aufsichtsperson als Pflegeperson registrieren lassen. Patienten und Pflegekräfte dürfen nur über laborzertifizierte Hanfextrakte mit mehr als 5% CBD und weniger als 0,9% THC verfügen, die keine psychoaktiven Wirkungen hervorrufen. Der Hanfextrakt muss von außerhalb von North Carolina bezogen werden, und es gibt keinen Mechanismus für den Anbau oder die Abgabe von medizinischem Cannabis, sodass Anbieter keinen wesentlichen Rechtsschutz haben. Ebenso ist der Besitz von getrockneten Cannabisblüten oder einer anderen Form der Pflanze über die Extraktion hinaus nicht vorgesehen. Das Gesetz läuft automatisch am 1. Juli 2021 aus. 2019 genehmigte der Senat einen Gesetzesentwurf zur Ausweitung des CBD-bezogenen Gesetzes auf Autismus, Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Mitochondrien und andere Erkrankungen, die nicht auf mindestens drei andere Behandlungsmöglichkeiten angesprochen haben. Der Gesetzgeber hat sich jedoch für dieses Jahr vertagt, wird aber 2020 für den Rest seiner zweijährigen Legislaturperiode zurückkehren und sich dem Thema widmen.

South Carolina:

Dieser Staat hat eine lange Geschichte des Anbaus von Industriehanf, der 2017 nach einem 80-jährigen Verbot erneuert wurde. Im Jahr 2014 galten CBD-Öle nach fast einstimmiger Abstimmung als legal für Kinder mit schwerer Epilepsie, um ihre Anfälle unter Kontrolle zu halten, jedoch nur auf Empfehlung eines Arztes. 2018 wurde der ‚Compassionate Care Act' in die Generalversammlung eingeführt, wo es verabschiedet und an das Haus weitergegeben wurde. Dieses Gesetz würde es Ärzten ermöglichen, Patienten mit schweren Krankheiten wie Epilepsie oder posttraumatischer Belastungsstörung medizinisches Cannabis zu verschreiben. Mit einer Apotheke in jedem Landkreis könnten diejenigen, die medizinisches Cannabis benötigen, alle zwei Wochen bis zu zwei Unzen kaufen. Cannabis darf aber nicht in Blütenform geraucht werden. Es kann nur in Formen wie verdampftem Öl, Gelkapseln, Zäpfchen, Pflastern oder topischen Cremes verwendet werden. Die Debatte um eine weitere Legalisierung von Cannabis im Staat wurde 2019 fortgesetzt. Öffentliche Umfragen zeigen, dass der Großteil der Bevölkerung für die Legalisierungsbewegung ist, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit. Leider wurden seit der Einführung des "Mitgefühlsgesetzes" (‚Compassionate Care Act') keine wirklichen rechtlichen Fortschritte erzielt, und die Gesetzgeber, die die Änderung unterstützen, haben ihre Entscheidung zum Ausdruck gebracht, ihre Kollegen in dieser Angelegenheit weiterzubilden, bevor sie die letzten Schritte im Jahr 2020 unternehmen.

Süd-Dakota:

Die Anti-Cannabis-Gesetze in South Dakota gehören zu den strengsten in ganz USA. Sogar positive Tests auf Cannabis gelten als Straftat. Der Besitz von nur kleinen Beträgen wird mit einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von zweitausend Dollar bestraft. Trotzdem begannen bereits 2006 Versuche, Cannabis für medizinische Zwecke zu legalisieren. Zwei Wahlinitiativen scheiterten zwischen 2006 und 2010. Die South Dakota Medical Marijuana Initiative scheiterte 2016 daran, die Wahl in South Dakota als initiiertes Staatsstatut zu machen. Die Maßnahme hätte medizinisches Cannabis im Bundesstaat legalisiert. Ein Jahr später erließ der Senat jedoch ein Gesetz, mit dem Cannabidiol aus der Definition von Cannabis gestrichen und zu einem von der Liste IV geregelten und zugelassenen Stoff erklärt wurde, solange alle empfohlenen CBD-Öle von der Food and Drug Administration zugelassen sind. Im vergangenen Jahr konnten sich die fortgesetzten Bemühungen zur Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke und für Erwachsene aufgrund des Mangels an hinreichend gültigen Unterschriften erneut nicht für die Abstimmung 2018 qualifizieren. Diese Initiative hätte Patienten mit schwächenden Erkrankungen wie Krebs, Glaukom, HIV und AIDS, Epilepsie, Hepatitis C, Morbus Crohn, chronischen Schmerzen und PTBS Zugang zu Cannabis und Produkten aus Cannabis gewährt. Die nächste Initiative, von der die Süddakotaner eine endgültige Änderung erwarten, sieht vor, dass der Legalisierungsvorschlag am 3. November 2020 als initiiertes Staatsstatut auf dem Stimmzettel erscheint. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Cannabisradar-Team verbleibt

mit den besten Grüßen!

CA38109W1095 CA48349P1036 CA01861C1095

CA46183X8026 US90137F1030 GB00BF044593

GB00BF044593 CA25455C1005 CA98936N1024

CA3623071006 CA4576371062 US21833P1030

CA88166Y1007 CA92845J1049 CA31773B1058

CA5305621073 CA88688R1047 CA58507M1077

CA8310062002 CA49374L3065 CA45074T1021

US9875372065 CA9485251008 CA92767A1075

AU000000CP17 US52886N3070 CA2477541049

CA1380411084 CA41755P1053 CA41755M1023

CA92707Y1088 CA39305B1058 CA01444Q1046

AU000000MXC6 CA39342L1085 CA88105E1088

CA89788C1041 CA05335P1099 US1266541028

CA72706K1012 CA91913D1069 AU000000CAN2

CA3932102088 CA72941N1006 US50133S1033

CA86860J1066 CA1378002077 CA23126M1023

US64157V1089 CA29102R1064 CA34348Q1028

US98986X1090 CA16106R1091 US88688T1007

US3953301039 CA60689X1096 AU000000EXL4

CA03765K1049 US1407551092 CA65442F1053

CA22587M1068 US57165B1061 CA86745H1010

CA4283041099 CA1376441004 CA68620P1018

CA64079L1058 CA05156X1087 CA1380351009

US36197T1034 US45781V1017 CA29410K1084