++ Vorläufiges BIP zusammen mit der Industrieproduktion aus Großbritannien ++ Kanadischer Stellenbericht auf der Tagesordnung ++ Der US-EPI wird in der kommenden Woche die VPI-Daten etwas beleuchten ++ 10:30 Uhr | Großbritannien | Vorläufiges BIP für das zweite Quartal und Daten zur Industrieproduktion für Juni: Wenn wir über die britische Wirtschaft sprechen, denken wir sofort an den Brexit, der später in diesem Jahr ein großes Ereignis mit gravierenden Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die Finanzen werden könnte. Aus diesem Grund wurden die makroökonomischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...