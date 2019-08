Der Nordosten von West Virginia ist die größte Hochburg der Fans von Donald Trump. In der strukturschwachen Region werden dem US-Präsidenten sogar ökonomische Erfolge zugeschrieben, die er nicht zu verantworten hat.

Als sich Randy Smith auf den Rückweg macht, sind ihm seine 40 Jahre unter Tage plötzlich anzumerken. Schritt für Schritt kämpft sich der 59-Jährige die Steigung hinauf, raus aus dem Stollen. Sein Husten schallt durch den Fördertunnel, die Lunge scheppert. Trotzdem ist Smith bester Laune, als er aus dem Schatten heraus in die Sonnenstrahlen tritt. Vor ihm, auf dem Hof der Mettiki Coal Company, wächst ein Berg frisch geförderter Steinkohle. Smith lächelt. Es ist ein Anblick, den er noch vor Kurzem nicht für möglich gehalten hätte.

Kohle aus dem Nordosten von West Virginia, das war über Jahrzehnte der Treibstoff der amerikanischen Wirtschaft. Sie befeuerte den industriellen Aufstieg der USA - und beförderte die Region zum Maschinenraum der Nation. Dann kam der Abstieg. Viele Minen schlossen, gut bezahlte Jobs verschwanden. Mit ihnen gingen der Wohlstand, der Stolz, die Zufriedenheit. Und die Hoffnung.

Donald Trump brachte die Hoffnung zurück. In keinem anderen Bundesstaat schnitt der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2016 so gut ab wie in West Virginia (fast 70 Prozent Zustimmung). Und nirgendwo im Bundesstaat war seine Fanbasis so groß wie hier im Nordosten, in Grant County, der Heimat von Randy Smith: Trump holte 88 Prozent.

Kohle ist wichtiger als Klima

Eine republikanische Hochburg war der Landkreis mit seinen rund 12.000 Einwohnern schon immer. Grant County ist ländlicher als der Rest des Bundesstaats, das Einkommen ist niedriger, die Bevölkerung weißer. Viele hier gehen in den dichten Wäldern ringsum jagen und sonntags verlässlich in eine der vielen Kirchen. Die meisten Amerikaner hier finden, dass das Ende der Kohle ein größeres Risiko darstellt als der beginnende Klimawandel. Ihnen ist Eigenverantwortung wichtiger als ein staatliches Sozialprogramm. Sie wollen Arbeit und im Übrigen nicht behelligt werden mit Ideen aus Washington. Das republikanische Angebot aus Staatsferne, Do-it-yourself-Spirit und Wirtschaftsförderung kommt hier gut an.

Und der Präsident noch viel mehr. Dass er lügt, mit nahezu der ganzen Welt Handelskriege anzettelt und die ökonomische Auseinandersetzung mit China bewusst eskaliert, dass er selbst Jerome Powell, den Chef der altehrwürdigen und eigentlich unabhängigen Notenbank Fed angesichts der jüngsten Leitzinssenkung attackiert, politische Gegner rassistisch angeht und schwarze US-Bürger rhetorisch herabwürdigt, dass er heute das eine ankündigt und morgen exakt das andere tut - hier in Grant County schadet es Trump nicht. Die meisten, die ihn gewählt haben, werden es wohl wieder tun. Mögen seine Gegner sich das Maul zerreißen über seine Unverschämtheiten, seine Lügen, seinen Rassismus. Die Überzeugten werden dadurch nur noch überzeugter: Trump ist der richtige, der beste Mann im Weißen Haus.

Bei der Wahl im kommenden Jahr, so das Kalkül der Trump-Administration, wird der Kandidat gewinnen, der seine Basis am besten mobilisiert. Haben sie recht, stehen Trumps Chancen sehr gut. Die Demokraten mit ihren vielen Kandidaten streiten sich vor allem untereinander. Das haben die jüngsten TV-Debatten eindrucksvoll bewiesen. Und die Wirtschaft wächst doch. Und was, bitte schön, soll falsch daran sein, dass ein Präsident der USA vor allem die Interessen von Amerikanern verfolgt? Bergmann Randy Smith wurde vor drei Jahren in den Senat von West Virginia gewählt. In der Hauptstadt Charleston arbeitet der Republikaner seither daran, den Abstieg der Kohleindustrie aufzuhalten. Die Politik des Präsidenten kommt ihm entgegen. Die Steuerreform und gelockerte Umweltauflagen hätten den Minen einen Schub gegeben: "Unser größtes Problem ist im Moment, dass wir nicht genug qualifizierte Arbeitskräfte finden." Tatsächlich hat sich der Bedeutungsverlust der Kohle während Trumps Amtszeit verlangsamt; auch die Nachfrage auf dem Weltmarkt stieg zeitweise an. Allerdings sind kaum neue Jobs entstanden. Und das Minensterben geht weiter, wenn auch nicht im Nordosten von West Virginia. Für die Mettiki-Mine laufen die Geschäfte gut.

"Es geht vor allem um Freiheit"

Aber es ist nicht nur die Wirtschaft, die die Menschen von Trump überzeugt. "Es geht vor allem um Freiheit", sagt Smith. Er sei als Demokrat aufgewachsen, habe sich unter Jimmy Carter abgewandt: zu liberal, zu aktivistisch sei die Partei damals geworden, und nicht nur er sah es so: "Ich war das zweite von sieben Geschwistern, das gewechselt ist. Heute sind wir alle Republikaner."

Steven Durst, 71, hatte mit den Demokraten noch nie was am Hut. Als in den Sechzigerjahren die Haare der jungen Leute wuchsen und mit ihnen ...

