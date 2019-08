Der amerikanische Logistik- und Transportkonzern C.H. Robinson Worldwide (ISIN: US12541W2098, NYSE: CHRW) wird eine vierteljährliche Dividende von 50 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erhalten die Aktionäre am 30. September 2019 (Record day: 6 September 2019). Der Konzern aus Grand Forks im US-Bundesstaat North Dakota schüttet auf das Jahr gerechnet 2 US-Dollar an die Investoren aus. Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...