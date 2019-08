Das Familienunternehmen Huf-Haus hat sich auf hochwertige Fachwerk-Fertighäuser spezialisiert. Am Firmenstandort Hartenfels im Westerwald präsentiert das Unternehmen sechs exklusiven Musterhäuser aus Holz und Glas.

Ausschließlich am Firmenstandort Hartenfels fertigt das Unternehmen bereits in der dritten Generation Fachwerk-Fertighäuser mit vielfältigen Smart-Home-Applikationen für den europäischen Raum. Auch in China, Russland und den USA findet man die modernen Architektenhäuser in transparenter Holz-Glas-Optik. Die charakteristischen Huf-Häuser decken sich eher nicht mit den landläufigen Meinungen von eher unspektakulären Fertighäusern im austauschbaren Design von der Stange.

»Jedes Huf-Haus ist ein Unikat und ein Versprechen - für Langlebigkeit, Zukunftsfähigkeit und Markenqualität«, fasst Christoph Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung von Huf-Haus, zusammen. Er meint damit nicht nur das, was man auf den ersten Blick sieht, sondern auch das, was nicht offensichtlich ist: zum Beispiel die übersichtliche, sinnvolle und sichere Elektroinstallation in den Stromkreisverteilern.

Zeitersparnis und Flexibilität dank Installationsetagenklemmen

Für die Elektroinstallation arbeitet das Unternehmen mit dem exklusiven Gebäudetechnik-Anbieter jb electro GmbH aus Oberraden zusammen. Als langfristiger, regionaler und verlässlicher Partner ist er bereits seit mehr als 15 Jahren für den Fachwerkhaushersteller im Einsatz. Beim Material setzt der ...

