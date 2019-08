Toray hat bereits Erfahrung beim Herstellen von Batterie-Separator-Folien und stellt diese in Japan und Südkorea her. Der Standort für das neue Werk wurde bewusst in Europa gewählt. Das Unternehmen sieht hier ein besonders hohes Potenzial für Elektromobilität - trotz der anfänglichen Zurückhaltung der europäischen Autobauer. Diese aktuelle Entwicklung soll unterstützt werden, lässt der Konzern verlauten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...