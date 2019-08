++ Die europäischen Märkte beginnen den Tag im Hintergrund, italienische Aktien stürzen nach den Nachrichten über vorgezogene Wahlen ++ Stärkster Einbruch der deutschen Exporte seit drei Jahren, Industrie- und Handelskammern kürzen den prognostizierten Exportwachstum für 2019 auf 0% ++ Der DE30 setzt seine Kursverluste fort bevor er versucht hat, die entscheidende Trendlinie zu durchbrechen ++Nach einer kurzlebigen Erholung gehen die europäischen Aktienmärkte, angesichts der Veröffentlichung weiterer nachteiliger Informationen, wieder nach unten. Am Donnerstag erholten sich die US-Indizes. Asien und Europa, wo die wichtigsten Indizes in den Tag gefallen sind, haben sich jedoch noch nicht erholt. In den letzten Stunden wurden uns einige negative Enthüllungen angeboten, die mit Sicherheit nicht für riskante Vermögenswerte wie Aktien von Vorteil sind. Beginnen wir mit den Nachrichten aus Italien, in ...

