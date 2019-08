Lieber Leser, die Zinsen sinken weiter - und Sie haben damit ein weiteres Mal das Problem, Ihr Geld zu sichern, das angesichts der Geldflut bald noch weniger wert sein wird als jetzt. Der Kaufkraftverlust sinkt deutlicher, als die Statistiken aussagen. Die einfache Überlegung dazu: Die Geldmenge steigt schneller als die Produktivität. Immobilien sind für viele Investoren in den vergangenen Jahren die Lösung gewesen. Allein in den vergangenen fünf Jahren stiegen die Preise in vielen Regionen unglaublich ... (Christian Waffenschmidt)

Den vollständigen Artikel lesen ...